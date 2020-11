Auch bei einem Sprung über die 20.000-Dollar-Marke müsse die Rally allerdings nicht zu Ende sein, wie eine bullishe Studie der Citigroup zeige - im Gegenteil: Spätestens dann dürfte der Bitcoin auch in den Medien und bei den Privatanlegern wieder auf größeres Interesse stoßen. Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk würden nämlich nahe legen, dass es derzeit überwiegend (noch) große Wallets seien, die den Bitcoin mit Nachkäufen in die Höhe treiben würden.



Obwohl aktuell vieles an den Bullrun Ende 2017 erinnere, als der Bitcoin in ähnlichem Tempo beinahe täglich neue Höchststände erreicht habe, sei das allgemeine Interesse an der Kryptowährung aktuell nicht annähernd so hoch, wie Daten von Google Trends zeigen würden. Für eine Fortsetzung der Rally sei das aber eine gute Nachricht.



"Der Aktionär" setze seit Monaten auf neue Höchststände beim Bitcoin, nun seien diese zum Greifen nahe. Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Nikolas Kessler. Wer noch einsteigen wolle, könne dies etwa mithilfe der "Bison"-App der Börse Stuttgart relativ unkompliziert tun - und sollte sich auf einen wilden Ritt einstellen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (18.11.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin schiebt sich mit aller Macht nach vorne, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Nachdem der Kurs zu Wochenbeginn im Bereich von 16.000 Dollar einen letzten charttechnischen Widerstand geknackt habe, nähere er sich nun mit großen Schritten dem bisherigen Allzeithoch. Doch auch dort müsse die Rally noch nicht zu Ende sein.Bis zu zehn Prozent habe der Bitcoin in der Nacht auf Mittwoch zugelegt und am frühen Morgen bei rund 18.325 Dollar ein weiteres Mehrjahreshoch erreicht. Der Abstand auf das bisherige Allzeithoch im Dezember 2017 sei damit auf weniger als 1.800 Dollar geschrumpft.