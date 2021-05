Die Traditionsbank BNY arbeite nach eigenen Angaben an einer einheitlichen Trading-Plattform für traditionelle und digitale Assets und auch Citigroup erwäge, Services für Kryptohandel und -Verwahrung anzubieten.



Das wachsende Engagement der Großbanken zeige, dass der Bitcoin endgültig im Finanz-Mainstream angekommen sei. Erleichterter Zugang für Investoren, die bislang nicht über Kryptobörsen hätten kaufen können oder wollen, dürfte für zusätzliche Nachfrage nach der Kryptowährung und angesichts deren Knappheit für weiter steigende Kurse sorgen.



Kurzfristig liefere diese Aussicht dem Bitcoin am Dienstagvormittag aber keine positiven Impulse. Im schwachen Krypto-Gesamtmarkt verliere er auf 24-Stunden-Sicht rund 4,5% - schlage sich damit aber immer noch besser als viele andere Top-Coins. Zudem würden wichtige Chartmarken wie die horizontale Unterstützung knapp unterhalb der 55.000-USD-Marke intakt bleiben. An der langfristig bullishen Einschätzung des "Aktionärs" ändere sich daher nichts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Rufe der Anleger nach Optionen zum Kauf von Bitcoin werden lauter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Darauf würden nun auch immer mehr Investmentbanken reagieren. Laut einem Medienbericht wolle sich nun auch UBS für die Kryptowährung öffnen. Dem Kurs könne das kurzfristig jedoch keine positiven Impulse liefern.Die Schweizer Investmentbank befinde sich in frühen Planungsschritten, um wohlhabenden Kunden künftig Zugang zu Krypto-Investments ermöglichen zu können, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.Derzeit würden verschiedene Alternativen für den Zugang zu der Assetklasse geprüft - darunter auch Investment-Vehikel von Drittanbietern. In jedem Fall sollten Krypto-Investments allerdings nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios der Kunden ausmachen. Grund für diese Regelung sei deren hohe Volatilität.Immer mehr Banken würden sich öffnenDas Schweizer Institut werde damit dem Beispiel diverser US-Banken folgen, die in den letzten Wochen auf die wachsende Nachfrage der Kunden nach Bitcoin und Co reagiert hätten. So wolle Morgan Stanley reichen Kunden Zugang zu drei Bitcoin-Fonds ermöglichen, während Goldman Sachs in der Vorwoche einen Trading-Desk für Krypto-Derivate eröffnet habe.