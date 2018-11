1. Bitcoin Cash - Hard Fork



Viele Marktteilnehmer würden den signifikanten Rückgang am Kryptowährungsmarkt auf den anhaltenden Interessenkonflikt zwischen den zwei Lagern der Bitcoin Cash Entwickler zurückführen. Am vergangenen Freitag sei es wie erwartet zu einer Hard-Fork (Aufspaltung bzw. Gabelung) gekommen. Die Gabelung habe zur Vergrößerung der Bitcoin-Familie und damit zur Geburt zwei neuer Bitcoin-Token geführt. Aus der Hard-Fork würden der Token Bitcoin ABC und Bitcoin Satoshi's Vision (Bitcoin SV) hervorgehen. Hinter den beiden neuen Token stünden zwei rivalisierende Minenblöcke, die aktuell einen Machtkampf ausüben würden. Beide Seiten seien aktuell verlustreiche Minenblöcke, in denen die Strom- und Hardwarekosten höher seien, als die Gewinne aus dem Mining. Daher könnten die Konfliktparteien, um ihre Kosten zu decken, womöglich eine Menge Kryptowährungen auf den Markt geworfen haben, um sich ihre Mining-Aktivitäten leisten zu können. Dies könnte unter anderem zu einem Anstoß der Abverkäufe geführt haben.



2. Kampf der Interessengruppen



Bereits im vergangenen Jahr sei es beim Bitcoin zur ersten Gabelung gekommen, aus der Bitcoin Cash hervorgegangen sei. Schon damals habe Bouhmidi, vor dem Beginn eines potenziell großen und langwierigen Interessenkonflikts hingewiesen. Dieser Konflikt gehe nun mit der neuerlichen Hard-Fork in eine zweite Runde. Unter den Entwicklern herrsche eine Uneinigkeit wie noch nie zuvor. Die Bitcoin - Entwickler hätten zunächst den Kampf für sich gewonnen. Bei der Entstehung des BCH hätten Befürworter medial für Aufsehen gesorgt, weil sie den Bitcoin Cash als den zukünftigen Leittoken sähen. Doch mit dem Streit der nun unter den Bitcoin Cash Entwicklern entflammt sei, könnte der Bitcoin kurzfristig besser dastehen, auch wenn er Kurstechnisch in Mitleidenschaft gezogen worden sei.



3. Panik unter Privatanlegern



Der Verkaufsdruck könnte auch durch Panikverkäufe von Privatanlegern beschleunigt worden sein. Viele Anleger seien verängstigt worden und hätten ihre Positionen zum Teil oder ganz aufgelöst. Die Panik könnte andere Anlegergruppen wie z.B. institutionelle Anleger auf den Plan rufen. Die aktuelle Kurslage könnte eine günstige Einstiegschance bieten. Hierfür müsse jedoch das aktuelle Unterstützungsniveau bei rund 4.300 US-Dollar halten. (22.11.2018/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Bitcoin Cash Hard-Fork könnte einen erheblichen Beitrag für den Abverkauf am Markt geleistet haben. Doch es existieren weitere Gründe, für den Rückgang am Kryptowährungsmarkt, so Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group.Die Psyche des Menschen such stets nach kausalen Zusammenhängen. Daher würden sich viele Marktteilnehmer zu Recht fragen, was der Grund für die Verwerfungen am Kryptowährungsmarkt sein könnte. Der rapide Rückgang im Bitcoin reiße sämtliche andere Token mit in den Abgrund. Man könne mit Sicherheit sagen, dass der November für den Kryptowährungsmarkt besonders verheerend gewesen sei, da er in weniger als einer Woche rund ein Drittel seiner gesamten Marktkapitalisierung verloren habe. Doch was seien die Gründe?Mögliche Gründe für den Rückgang?