Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (14.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Alle Augen seien aktuell auf den Bitcoin gerichtet. Nach dem jüngsten Höhenflug habe die Kryptowährung die 20.000-Dollar-Marke gerissen und dabei ein neues Rekordhoch markiert. Kein Wunder, dass die Bitcoin Group, ein Unternehmen, das in die Blockchain-Technologie investiere, ebenfalls massiv von dem Krypto-Boom profitiere.Zuvor sei es um die Bitcoin Group-Aktie ruhig geworden. Der Titel habe sich seit August 2019 in einem Seitwärtstrend bewegt und die meiste Zeit zwischen 21 und 33 Euro geschwankt. Mit dem Höhenflug des Bitcoins habe sich auch der Kurs der Bitcoin Group stark nach oben bewegt und dabei Mitte November den Widerstand bei 33 Euro durchbrochen.Innerhalb der darauffolgenden zwei Wochen habe der Wert in der Spitze um weitere 65 Prozent zugelegt und vergangenen Dienstag ein neues Mehrjahreshoch bei 55,00 Euro erreicht. Während des steilen Anstiegs habe der Kurs in der letzten Woche die massive Widerstandszone, die von den Zwischenhochs bei 46,90 und 48,65 Euro ausgehe, durchbrochen. Mit einem Rücksetzer bis an diese Zone sei der Ausbruch am Freitag erfolgreich getestet worden. Gelinge nun in den folgenden Tagen der Sprung über das Hoch bei 55,00 Euro, sei mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis zum 2018er-Zwischenhoch bei 59,60 Euro zu rechnen.Trader setzen die Bitcoin Group-Aktie auf ihre Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link