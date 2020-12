Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (15.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Der Bitcoin habe Stand heute 150% im Jahr 2020 zugelegt. Treiber sei v.a. die Öffnung für die Kryptowährung seitens PayPal gewesen. "Ich tippe, dass auch Amazon.com früher oder später mit einem Coin kommt", sage Krypto-Experte Christopher Obereder. Auch die Akzeptanz des Bitcoin sei eine denkbare Möglichkeit.Neben dem Bitcoin haussiere auch die Bitcoin Group-Aktie. Das Google-Trend-Interesse an seiner Plattform Bitcoin.de sei zwar deutlich geringer als 2017. CEO Marco Bodewein sei dennoch optimistisch: "Die aktuelle Bullen-Phase steht noch ganz am Anfang und ich denke, dass 2021 zu einem deutlich höheren Bitcoin-Kurs und damit auch zu einem deutlichen höheren Umsatz und Ergebnis für die Bitcoin Group führen wird." Chancen sehe er, institutionellen Kunden einen professionellen Service anzubieten. "Dieses Angebot wird auch schon sehr gut angenommen." (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: