Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

58,10 EUR +9,42% (12.01.2021, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

58,10 EUR +3,75% (12.01.2021, 17:30)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (12.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Genauso wie die Kryptowährung habe sich auch die Bitcoin Group prächtig entwickelt. Beide Werte hätten aber nun mit enormen Rücksetzern zu kämpfen. Seit dem Mehrjahreshoch Mitte Dezember habe die Aktie zeitweise um rund 40 Prozent einbüßen müssen. Das müsse jetzt geschehen, damit der steile Anstieg weitergehen könne.Das Ende des Höhenflugs der Bitcoin Group-Aktie habe sogar etwas früher eingesetzt als beim Bitcoin. Nach dem am Allzeithoch 17. Dezember bei 82,50 Euro habe der Wert kurzzeitig um rund zwölf Prozent zurückgesetzt, taumle daraufhin aber für etwa drei Wochen um die 75-Euro-Marke. Im Zuge der Korrektur der Kryptowährung Bitcoin habe nun auch die Bitcoin Group-Aktie erneut stark zurückgesetzt. Am Freitag sei der Kurs dabei unter die Unterstützung am 2018er-Zwischenhoch bei 59,60 Euro gerutscht und habe sich am gestrigen Montag nur knapp über der Widerstandszone zwischen 46,90 und 48,65 Euro gehalten.Erst wenn der Wert die Hürde bei 59,60 Euro nachhaltig erobern könne, sei mit einer erneuten dynamischen Aufwärtsbewegung bis an das Mehrjahreshoch zu rechnen. Solange dies nicht gelinge, sei eine anhaltende Konsolidierung zwischen 48,65 und 59,60 Euro recht wahrscheinlich.Anleger sollten daher erstmal an der Seitenlinie warten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link