ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Deutschland Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (05.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) unter die Lupe.Die Krypto-Holding sei mit großer Dynamik ins Jahr 2021 gestartet. Am Freitagmorgen habe die Bitcoin Group gleich zwei positive Nachrichten vermeldet.Der Höhenflug des Bitcoin zum Jahreswechsel habe auch der Bitcoin Group einen starken Jahresstart beschert. Gemessen an den Provisionserlösen habe das Unternehmen auf der Kryptowährungs-Handelsplattform Bitcoin.de im Januar 2021 das bisher drittbeste Monatsergebnis verzeichnet. Lediglich im Januar 2018 und im Dezember 2017 habe Bitcoin.de im historischen Vergleich auf Monatsbasis noch besser abgeschnitten.Zudem sei innerhalb kürzester Zeit die Integration der Bitcoin Deutschland AG in die Futurum Bank erfolgreich abgeschlossen worden. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen, um auf Basis der wachsenden Handelsaktivitäten die Synergiepotenziale aus der organisatorischen Neupositionierung zu heben, heiße es in der Unternehmensmitteilung.Die Trading-Empfehlung des AKTIONÄR von Ende Januar läuft mit nachgezogenem Stopp weiter, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link