Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

45,00 EUR +2,04% (25.06.2019, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

45,40 EUR +1,23% (25.06.2019, 14:06)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (25.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group: Auf lange Sicht ist hier wohl deutlich mehr drin - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" aktuell vom Einstieg bei der Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) ab.Laut dem Aktienprofi helfe es der gesamten Branche, wenn jetzt auch Facebook mit einer digitalen Währung auf den Markt komme - das erhöhe den Bekanntheitsgrad weiter.Was den Chart der Bitcoin Group-Aktie betreffe, laufe sie exakt parallel zum Bitcoin. Im Tief habe sie bei 15 Euro notiert. Jetzt habe sie sich auf 45 Euro verdreifacht. Nach Ansicht des Börsenexperten hätten die Anleger immer noch im Hinterkopf, was mit dem Bitcoin vor zwei Jahren passiert sei, wenn er von 3.000 auf 20.000 gestiegen sei. Deswegen würden die Spekulanten jetzt hoffen, dass es noch mal passiere, was der Aktienprofi auf längere Sicht für möglich halte.Wer die Bitcoin Group-Aktie habe, solle sie behalten. Einsteigen sollten Anleger bei der Bitcoin Group-Aktie jetzt zwar eher nicht, aber auf lange Sicht ist hier wohl deutlich mehr drin, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.06.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link