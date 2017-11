Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

76,66 EUR +1,12% (24.11.2017, 10:25)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) ist eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Sie legt ihren Schwerpunkt auf innovative Business-Konzepte und Technologien. Die Gesellschaft fokussiert sich auf den Erwerb, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, sowie die Übernahme der strategischen Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen.



Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com. (24.11.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktie: Es geht wieder aufwärts! ChartanalyseDie exorbitanten Kursgewinne der Kryptowährung Bitcoin schlugen sich zuletzt auch in dem deutschen Wertpapier der Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) merklich nieder, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch im Januar dieses Jahres habe das Wertpapier der Bitcoin Group um 6,20 Euro herum notiert und habe nur wenig später einen deutlichen Kurssprung an 9,10 Euro vollzogen. Bis Ende Juli sei die Aktie noch unterhalb von 10,00 Euro verblieben, an dieser Stelle habe aber eine ungeahnt steile Kursrally begonnen und das Papier bis Anfang September auf ein Rekordhoch von 89,45 Euro aufwärts geführt. Kurzfristig seien der Bitcoin und damit auch die Aktie kurzfristig ins Straucheln geraten, ab einem Korrekturniveau von 31,80 Euro habe die übergeordnete Aufwärtsbewegung jedoch wieder aufgenommen werden können und erlaube es zuletzt bis nahe an die bisherigen Septemberhochs heranzulaufen.Die anhaltende Nachfrage nach der Kryptowährung könnte einen weiteren Wertzuwachs zur Folge haben, das sich auch merklich in dem Wertpapier der Bitcoin Group niederschlagen dürfte und daher von höchstem Interesse für Investoren sei. Trotzdem bleibe eine Investition in dieser Sparte nicht ganz risikolos, die Bundesbank beispielshalber erkenne den Bitcoin als Währungsalternative überhaupt nicht an und warne eindringlich vor den Risiken bis hin zu einem Totalverlust. Auf der anderen Seite seien aber auch enorme Gewinne möglich!Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:76,80 EUR +1,31% (24.11.2017, 10:08)