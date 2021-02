Offen habe Rieder auch gelassen, wieviel bei BlackRock bereits in Bitcoin und Co geflossen sei oder noch fließen solle. Angesichts von rund 8,6 Billionen Dollar Assets under Management (AUM), die das Unternehmen zum Jahreswechsel im Auftrag der Kunden verwaltet habe, sei aber klar: Ein kleiner Prozentsatz würde bereits reichen, um beim Bitcoin hohe Wellen zu schlagen.



Die Liste der Unternehmen, die mit einem Einstieg in den Kryptomarkt liebäugeln würden oder den Sprung bereits gewagt hätten, wachse. Das stärke nicht nur Glaubwürdigkeit und Renommee des Bitcoin, sondern treibe auch den Kurs. Nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 50.000 Dollar zu Wochenbeginn habe er am Mittwoch bei 52.534 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Gewinne laufen lassen, rät Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.





