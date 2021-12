Viele Krypto-Fans hätten sich noch mehr erwartet, doch mit Blick auf die langfristige Kursentwicklung habe sich an der bullishen Situation nichts geändert. "Der Aktionär" rechne mit einer Fortsetzung des aktuellen Bullenmarkts bis weit in das nächste Jahr und bestätige die spekulative Kaufempfehlung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der heftige Rücksetzer vom Wochenende hat den volatilen Charakter des Bitcoin wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar habe sich der Kurs spürbar von seinem Mehrmonatstief absetzen können, die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern sei aber trotzdem groß. Das überschatte aktuell auch die mehr als ansehnliche Langfrist-Performance.Nach dem kurzen Dip unter die 43.000-USD-Marke hat der Bitcoin umgehend einen Rebound bis in den Bereich von 52.000 USD gestartet. Aktuell ringe der Kurs jedoch wieder mit der psychologisch und charttechnisch wichtigen 50.000er-Marke. Und Branchenexperten würden davon ausgehen, dass die Richtungssuche in diesem Bereich noch etwas andauern werde.Sehen lassen könne sich die Entwicklung der digitalen Leitwährung aber trotzdem: Ungeachtet des jüngsten Rücksetzers vom Allzeithoch notiere sie aktuell rund 70% höher als zu Jahresbeginn.