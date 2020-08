Auch wenn dies bislang nicht der Mehrheitsmeinung an den Finanzmärkten entspreche, würden die Goldman-Experten damit einen Nerv treffen: Bereits in der Vorwoche habe sich eine ausgeprägte Dollar-Schwäche beobachten lassen, während die Nachfrage nach Gold kräftig angezogen und der Preis des Edelmetalls auf ein neues Allzeithoch erreicht habe.



Das Ende der Fahnenstange sei damit aber womöglich noch nicht erreicht: Das Zwölf-Monats-Kursziel für Gold hätten die Analysten in der Studie von 2.000 auf 2.300 Dollar erhöht. "Gold ist die letzte Zuflucht, vor allem in einem Umfeld wie dem aktuellen", so das Experten-Team um Jeffrey Currie.



Doch in einem solchen Umfeld würde nicht nur der Goldpreis profitieren. Das Edelmetall habe in den vergangenen Jahren Konkurrenz durch den Bitcoin bekommen, den zahlreiche Marktteilnehmer bereits als "digitales Gold" erachten würden. Beide Assets hätten einige zentrale Eigenschaften gemeinsam. Und seit dem Corona-Crash im März wisse der Bitcoin sogar eine höhere negative Korrelation zum US-Dollar auf als Gold, melde das Portal "cointelegraph.com" unter Berufung auf Daten von Coinmetrics.



Dank der Begrenzung auf maximal 21 Millionen Einheiten und regelmäßigen "Halvings" sei der Bitcoin hervorragend gegen Inflation geschützt. Neben seiner Knappheit sei er darüber hinaus auch leicht teilbar und schwer zu fälschen - genau wie Gold. In Sachen Aufbewahrung und Transaktionen sei die Digitalwährung gegenüber dem traditionellen Wertspeicher-Medium sogar im Vorteil. Das würden auch immer mehr große Investoren schätzen.



Kein Wunder also, dass der Bitcoin-Kurs zuletzt spürbar Momentum aufgebaut habe, von seinem bisherigen Höchststand bei rund 20.000 Dollar sei er allerdings noch weit entfernt. Mit dem Sprung über die 10.000er Marke sei in der Vorwoche aber ein Schlüsselwiderstand auf dem Weg dorthin überwunden worden.



"Der Aktionär" rechnet mittel- und langfristig mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und rät spekulativen Anlegern weiterhin zum Aufbau einer kleinen Bitcoin-Position, so Nikolas Kessler. (03.08.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sorgen vor steigender Inflation haben die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs in der Vorwoche zu einer aufsehenerregenden Warnung veranlasst: Der US-Dollar könnte seinen Status als weltweite Leitwährung verlieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Gold könnte in diesem Fall die "letzter Zuflucht" für Anleger werden. Doch was bedeute das für den Bitcoin als "digitales Gold"?Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen, hätten Regierungen auf der ganzen Welt die Gelddruckmaschinen angeworfen und würden den Markt mit Kapital fluten. In den USA sei die Bilanz der Federal Reserve alleine in diesem Jahr um 2,8 Billionen Dollar gewachsen - eine Entwicklung, die die Analysten von Goldman Sachs mit Sorge beobachten würden.