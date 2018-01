Online Casinos setzen auf Bitcoin

Vor allem im Online-Bereich hat sich der Bitcoin, wie einige andere Crypto-Währungen auch, mittlerweile aber schon in einigen Bereichen durchgesetzt. Eine Branche ist dabei ganz besonders federführend: Online Casinos. Während einige Finanzexperten schon den Kauf von Bitcoin alleine als Zockerei bezeichnen, kann man in der Welt des Glücksspiels auf diversen Seiten das Ganze noch eine Ebene weiterführen. Viele Online Casinos, darunter einige große Marken, akzeptieren Ein- und Auszahlungen in der virtuellen Währung und bieten auch ihre Casinospiele wie Blackjack, Roulette oder Video Slots in Bitcoin an. Mehr als 200 solcher Bitcoin Casinos werden von Casino Vergleichsportalen gezählt.



Für die Spieler ist die Nutzung der Online Casinos mit Bitcoin ein besonderer Reiz: Steigt der Kurs, während man spielt, können sich Gewinne potenzieren oder Verluste ausgeglichen werden. Allerdings gilt der Fall im Umgekehrten natürlich auch. Wer also gerne zockt, kann hier besonders aufregenden Nervenkitzel erfahren. Doch das Risiko lohnt sich. Als Absicherung können die Spieler in vielen der Casinos einen Bonus wahrnehmen, wenn sie eine Einzahlung in Bitcoin durchführen. Teilweise reicht sogar schon die reine Anmeldung und man bekommt einen Casino Bonus ohne Einzahlung .



Die starke Verbreitung in Online Casinos zeigt in jedem Fall: Es gibt auch außerhalb des reinen Spekulationsgeschäftes bereits Wirtschaftszweige, die Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen und ihre Geschäfte auf das neue Geld ausrichten. Es wäre nicht das erste Mal, das eine vermeintliche Nischen-Branche technologischem Fortschritt zum Durchbruch verhilft, denn das Casino-Geschäft ist ein Multi-Milliarden-Dollar Markt. Die Umsätze sind enorm und der Bitcoin kann hier seine Vorteile voll ausspielen: Schnelle, kostengünstige, diskrete Transaktionen über Währungs- und Ländergrenzen hinweg. Wer weiß, wohin diese Reise noch führt. (25.01.2018/ac/a/m)









