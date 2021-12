Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn 2021 habe die Bitcoin-Dominanz bei fast 70 Prozent gelegen. Im Mai habe die Kennzahl schon einmal kurzzeitig die 40-Prozent-Marke unterschritten, sich anschließend aber wieder auf bis zu 49 Prozent erholt.



Neben der steigenden Zahl an Coins sei es vor allem die relative Stärke einiger großer Altcoins, die die Dominanz des Bitcoin sinken lasse. Allen voran Ethereum, die Nummer 2 nach Market Cap, habe sich seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht und trage mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Milliarden Dollar nun 20,1 Prozent zum Gesamtmarkt bei. Zu Jahresbeginn 2021 seien es noch weniger als elf Prozent gewesen.



Andere Coins in den Top 10 wie Binance Coin, Solana oder Terra, die in den vergangenen Monaten teils sagenhafte Kursgewinne verzeichnet hätten, würden im Vergleich dazu auch weiterhin nur auf Gesamtmarkt-Anteile von 1,4 bis 4,0 Prozent kommen.



Befürchtungen einiger Kritiker, dass die Ur-Kryptowährung Bitcoin ihren First-Mover-Vorteil oder gar ihren Reiz für die Investoren verliere, teile DER AKTIONÄR deshalb aber nicht. Gerade für institutionelle Anleger, die erst seit Kurzem den Kryptomarkt für sich entdecken würden, sei der prominente Bitcoin in der Regel die erste Anlaufstelle - auch, weil es bei der digitalen Leitwährung die größte Auswahl an traditionellen Finanzprodukten gebe. Das erleichtere den Zugang und dürfte auch künftig für weitere Mittelzuflüsse sorgen.



Darüber hinaus seien Bitcoin und Ethereum auch für Privatanleger, die neu in den Kryptomarkt einsteigen möchten, die erste Wahl. Hier könnten auch Krypto-Neulinge mit langem Atem eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen. (29.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt dominieren am Mittwoch auf breiter Front die roten Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem Minus von rund drei Prozent auf 24-Stunden verliere der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) damit ähnlich stark wie der Gesamtmarkt, doch in den vergangenen Monaten hätten viele Altcoins besser performt als die digitale Leitwährung. Das zeige sich inzwischen auch an der Bitcoin-Dominanz.Laut dem Branchenportal coinmarketcap.com gebe es aktuell mehr als 16.000 Kryptowährungen, die es zusammen auf eine Market Cap von rund 2,3 Billionen Dollar bringen würden. Den Großteil davon mache alleine der Bitcoin mit rund 0,9 Billionen Dollar aus. Sein Anteil am Gesamtmarkt - die so genannte Bitcoin-Dominanz - betrage damit aktuell aber nur noch rund 40 Prozent.