"Obwohl es den Bitcoin seit 14 Jahren gibt und sich ein Hype darum entwickelt hat, ist es immer noch ein sehr konzentriertes Ökosystem", so Antoinette Schoar, Finanzprofessorin am MIT und eine der Macherinnen der Studie. Diese Konzentration berge mehrere Gefahren für das Bitcoin-Netzwerk - etwa eine erhöhte Anfälligkeit für systemische Risiken. Zudem würde nur eine geringe Minderheit von den Kursgewinnen und der fortschreitenden Mainstream-Adoption der Kryptowährung profitieren.



Aus der Krypto-Szene komme natürlich prompt Widerspruch - schließlich sei der dezentrale Charakter der digitalen Leitwährung eins der Kernargumente, die Bitcoin-Fans gerne hochhalten. Mati Greenspan, Gründer der Fintech-Analysefirma Quantum Economics, gebe beispielsweise zu bedenken, dass ein beachtlicher Teil der Coins seit Jahren unangetastet in einer Wallet des Bitcoin-Erfinders hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto schlummern würden.



"Satoshis Coins alleine machen schon mehr als fünf Prozent aus", habe er dem Branchenportal Cointelegraph gesagt. Außerdem sei der Bitcoin so designt, dass sich der Besitz mit der Zeit weiter verteile. Bei Fiatwährungen wie dem Dollar sei das Gegenteil der Fall, so Greenspan.



Ein weiterer Kritikpunkt an der Studie: Ein kaum zu beziffernder Anteil aller bisher geschürften Bitcoins sei unwiederbringlich verloren. Die Krypto-Versicherungsfirma Coincover gehe von vier Millionen beziehungsweise 21 Prozent aller bereits im Umlauf befindlichen Einheiten aus. Dies müsste bei der Betrachtung der Wohlstandsverteilung ebenfalls berücksichtigt werden.



Dass das Bitcoin-Netzwerk ohne zentrale Kontrollinstanzen auskomme, bedeute nicht, dass es bei der Verteilung der Coins nicht auch zu einer starken Konzentration kommen könne. Andererseits: Niemand müsse einen ganzen Bitcoin kaufen, um an der Kursentwicklung zu partizipieren. Da ein Coin bis zur achten Nachkommastelle teilbar sei, könne theoretisch jeder ein Stück vom Kuchen haben.



DER AKTIONÄR rate mutigen Anlegern mit langem Atem ohnehin seit Jahren zum Aufbau einer kleinen Bitcoin-Position als spekulativer Depotbeimischung. (21.12.2021/ac/a/m)







