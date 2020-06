Hinzu komme: Runde Marken seien auch aus psychologischer Sicht von besonderer Bedeutung. Die Rückkehr zu fünfstelligen Kursen hätte Signalwirkung und werde mit hoher Wahrscheinlichkeit das Interesse von Käufern und Medien wieder entflammen.



Wie wichtig sie sei, zeige sich auch am harten Kampf um diesen Bereich. Eine solch wichtige Chartmarke knacke selbst der Bitcoin nicht so leicht. Mehrere Anläufe auf die Hürde seien bislang nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt gewesen. Doch nach unten sichere bislang eine zuverlässige Unterstützung im Bereich von 9.100 Dollar ab. Solange sie unverletzt bleibe, bleibe das Chartbild aussichtsreich.



Nach oben wäre ein nachhaltiger Sprung über die 10.000er-Marke das langersehnte Kaufsignal und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in Richtung des Allzeithochs oberhalb von 20.000 Dollar. Auf dem Weg dorthin würden bei rund 10.500 und 14.000 Dollar die nächsten Widerstände auf den Bitcoin-Kurs warten.



DER AKTIONÄR empfehle den Bitcoin allerdings schon seit Monaten als spekulative Depotbeimischung. Mutige Anleger können auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen und auf einen nachhaltigen Ausbruch über die wichtige Chartmarke setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Das wäre nicht nur ein starkes technisches Kaufsignal, sondern auch der Startschuss für das brandneue 437%-Projekt des AKTIONÄR "bitcoin report". (12.06.2020/ac/a/m)







