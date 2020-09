Bei längerfristiger Betrachtung der Performance lasse der Bitcoin den Aktienmarkt trotzdem noch hinter sich. Seit Jahresbeginn liege die Digitalwährung knapp 60 Prozent vorne, während der S&P 500 seit 1. Januar gute 11 Prozent und der NASDAQ 100 immerhin 42 Prozent zugelegt habe.



Auch auf die Stimmung der Krypto-Anleger habe der schwache September-Start vieler Coins zunächst keine negativen Auswirkungen - im Gegenteil: Der "Fear & Greed Index" sei im Vergleich zur Vorwoche sogar um fünf Zähler gestiegen. Mit einem Indexstand von 79 signalisiere das Stimmungsbarometer inzwischen sogar "extreme Gier".



Mit Blick auf den Bitcoin-Chart gebe es zunächst ebenfalls keinen Grund zur Panik: Der seit dem Krisentief im März gültige Aufwärtstrend sei weiterhin intakt und die nächste große Hürde bei 12.000 Dollar nach wie vor in Reichweite. Auf der Unterseite sollte derweil die Unterstützung bei rund 11.000 Dollar einen gewissen Halt geben.



"Der Aktionär" bleibe daher mittel- und langfristig positiv gestimmt und rate spekulativen Anlegern - trotz der aktuellen Big-Tech-Euphorie - eine kleine Bitcoin-Position zur Depotbeimischung aufzubauen.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (03.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt dominieren Anfang September die roten Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während einige große Coins am Donnerstag zeitweise Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen würden, schlage sich der Bitcoin mit einem Minus von rund 3 Prozent auf 24-Stunden-Sicht vergleichsweise solide. Auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern habe bislang nicht gelitten.Der Bitcoin habe im August kurzzeitig die charttechnisch wichtige Marke von 12.000 Dollar klar hinter sich gelassen, sich zunächst aber nicht nachhaltig oberhalb davon etablieren können. So habe im August auf Monatssicht ein relativ glanzloses Plus von rund 3,2 Prozent zu Buche gestanden.Seit Anfang September habe der Bitcoin dieses Plus allerdings wieder abgegeben und sei dabei am Mittwoch kurzfristig sogar unter die Marke von 11.300 Dollar gerutscht. Als Gründe für die Schwäche kämen laut Branchenbeobachtern die überraschende Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro und anderen wichtigen Währungen sowie Meldungen über eine Razzia bei der südkoreanischen Kryptobörse Bithumb infrage.Bereits im August habe sich der Bitcoin nach Daten von Coindesk Research zwar besser geschlagen als Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und Anleihen. Speziell in der zweiten Monatshälfte hätten Aktien (gemessen an der Performance des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0)) jedoch aufgeholt und die Kryptowährung letztlich überholt. Der US-Tech-Index NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe im August sogar rund 10 Prozent zugelegt.