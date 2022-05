Bei Bitcoin & Co würden auch weiterhin Makro-Faktoren und die Korrelation zum US-Aktienmarkt das geschehen dominieren. Zumindest kurz- und mittelfristig drohe daher weiterer Druck auf die Kurse. Anleger sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass Korrekturen wie die aktuelle am Kryptomarkt nicht ungewöhnlich seien. Für langfristig orientierte Anleger gebe es daher keinen Grund, die Nerven zu verlieren. "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt weite seine Verluste zu Beginn der neuen Woche aus, so Nikolas Kesseler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Bitcoin mit einem Minus von fast 6% zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli 2021 falle, würden einige große Altcoins sogar Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Schwache Vorgaben vom US-Aktienmarkt seien daran nicht unschuldig.Der Bitcoin habe durch die anhaltenden Verluste am Montagmittag zeitweise das bisherige Jahrestief von Ende Januar bei rund 33.184 USD unterschritten und bei 32.813 USD den tiefsten Stand seit Juli 2021 markiert. Dank einer kleinen Gegenbewegung notiere er aktuell zwar wieder oberhalb der 33.000er-Marke, der Verkaufsdruck dürfte allerdings hoch bleiben.Ein erneuter Test der 30.000-USD-Marke und der charttechnischen Unterstützung bei rund 29.000 USD scheine in der aktuellen Gemengelage nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Denn am US-Aktienmarkt, mit dem Bitcoin & Co seit Wochen korrelieren würden, sehe es derzeit ebenfalls nach einer Fortsetzung der Talfahrt aus. Als Hauptgrund dafür würden Inflations- und Zinssorgen gelten.Während der Krypto-Gesamtmarkt am Montagnachmittag im Gleichschritt mit dem Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht rund 5,5% verliere, würden einige große Altcoins noch tiefer ins Minus rutschen. Unter den Top 20 nach Market Cap führen Shiba Inu, Polkadot und Cardano die Verliererliste an. Kursgewinne verzeichne neben dem Stablecoin TerraUSD lediglich NEAR Protocol.