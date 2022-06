Anschließend habe er die Gewinne allerdings wieder abgegeben und notiere am Dienstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht mehr als fünf Prozent tiefer im Bereich von 29.500 Dollar. Die volatile Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen setze sich damit zunächst fort.



Die meisten Altcoins würden der digitalen Leitwährung am Dienstag auf dem Weg nach unten folgen. Deutliche Gewinner suche man unter den Top-Coins vergeblich. Die Market Cap des Gesamtmarkts schrumpfe um rund fünf Prozent auf 1,21 Billionen Dollar.



Neben den bekannten Belastungsfaktoren wie der stark gestiegenen Inflation und der Angst vor einer Rezession spiele dabei womöglich auch ein aktueller Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Rolle. Demnach hätten zuletzt auch Bitcoin-Miner begonnen, einen Teil ihrer Coin-Bestände zu verkaufen - unter anderem, um die explodierenden Energiepreise zu decken.



Das könnte ein weiteres Indiz für eine Kapitulation der Bullen sein, die zunächst für eine nachhaltige Bodenbildung nötig wäre. Für Entwarnung sei es aber dennoch zu früh. DER AKTIONÄR gehe kurz- und mittelfristig von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends aus, wobei auch ein erneuter Test des Mitte Mai markierten Jahrestiefs nicht ausgeschlossen werden könne.



Wer langfristig investiert sei, lasse sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und bleibe dabei. Mutige Neueinsteiger mit viel Geduld können auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Wer auf Nummer sicher gehen wolle, warte jedoch eine nachhaltige Trendwende im Chart ab. (07.06.2022/ac/a/m)







