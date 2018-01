Selbst wenn es jetzt noch weiter bergab gehen könnte, könnte der aktuelle Pullback eine gute Möglichkeit darstellen, um Ausschau nach geeigneten Einstiegspunkten zu halten - besonders für all jene, die der Meinung seien, dass die Blockchain-Technologie in Zukunft eine weitaus größere Rolle spielen werde. Anleger sollten aber immer darauf achten, nicht mehr zu kaufen, als sie im Falle eines Totalverlusts verkraften könnten und ihre Investments allgemein zu diversifizieren. Blockchain sei eine revolutionäre Technologie, aber das Risiko, dass eine einzelne Coin auf Null falle, bestehe immer.



In Japan und Südkorea konnten wir in den vergangenen Tagen wieder einen moderaten Anstieg der Handelsvolumina beobachten, so die Experten von eToro. Außerdem seien die Aufpreise pro Coin gegenüber den Preisen im Westen in beiden Ländern gesunken. Im Vergleich zum Dezember 2017 seien sie in Japan zuletzt von 25 Prozent auf 15 Prozent, in Südkorea sogar von 31 Prozent auf 18 Prozent gesunken. Obwohl die Preise nach wie vor erhöht seien, scheine sich der Markt an dieser Stelle offenbar einzupendeln.



Da es gegenwärtig an fundamentalen Neuigkeiten mangle, die den Markt lenken könnten, empfehle es sich, einen Blick auf die Chartentwicklung der vergangenen Monate zu werfen. Nach Durchbrechen der psychologischen Grenze von 10.000 US-Dollar pro Coin sei aus charttechnischer Sicht erst bei 8.000 US-Dollar eine starke Unterstützung anzunehmen. (18.01.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Am dritten Tag nach dem Preissturz auf dem Markt für Kryptowährungen betreiben Anleger Ursachenforschung, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.Keine der aufgestellten Theorien deute darauf hin, dass sich die Fundamentaldaten dieses Marktes verändert hätten. So sei es ist nicht das erste Mal, dass die Kurse um 50 Prozent einbrechen würden und es werde wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Bei Bitcoin haben wir in der Vergangenheit bereits größere Pullbacks erlebt, so die Experten von eToro.