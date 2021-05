Wer sich schon länger mit Kryptowährungen befasse, der wisse, dass auch solche Phasen dazugehören würden. Auch "Der Aktionär" zweifele deshalb nicht an den starken Zukunftschancen des Bitcoin und raten Langfrist-Anlegern, die Zähne zusammenzubeißen. Neueinsteiger könnten bei einer nachhaltigen Stabilisierung wieder zugreifen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (28.05.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt befinden sich nach der scharfen Korrektur in der Vorwoche weiterhin auf Richtungssuche, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach den jüngsten Erholungsversuchen gehe es dabei zunächst wieder spürbar abwärts. Am Mittwoch und Donnerstag habe der Bitcoin die 40.000-USD-Marke bereits kurzzeitig überwunden, doch für einen nachhaltigen Ausbruch habe es in beiden Fällen nicht gereicht. Am Freitag würden nun erst einmal die Bären wieder das Ruder übernehmen. Auf 24-Stunden-Sicht bröckele der Kurs erneut um 8% ab und falle dabei in den Bereich von 36.000 USD zurück. Damit schlage sich die digitale Leitwährung aber trotzdem noch etwas besser als der Gesamtmarkt mit einem Minus von zehn Prozent. Einige große Altcoins wie Binance Coin, Cardano und XRP würden altuell sogar mehr als 12% verlieren.Nach dem scharfen Rücksetzer sei die Anspannung unter den Marktteilnehmern hoch. Die Tweets von Tesla-Chef Elon Musk zum Energieverbrauch und die Entscheidung der chinesischen Regierung, in einigen Regionen des Landes gegen Bitcoin-Miner vorzugehen, hätten für große Unsicherheit und Gewinnmitnahmen gesorgt. Dass im Zuge der Talfahrt auch Hebelpositionen in Milliardenvolumen ausgeknockt worden seien, habe die Lage zusätzlich verschärft.