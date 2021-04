Coinbase komme am Mittwoch per Direct Listing an die New Yorker Tech-Börse Nasdaq. Dort sei im Vorfeld ein Referenzpreis von 250 Dollar pro Aktie festgelegt worden, was eine Bewertung von mindestens 67,6 Milliarden Dollar für Coinbase bedeutet habe. Analysten würden dem Unternehmen allerdings auch eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar und mehr zutrauen.



Der Coinbase-Börsengang sei ein wichtiges Event für die Krypto-Szene und dürfte sich kurzfristig auch im Bitcoin-Kurs bemerkbar machen.



"Der Aktionär" rechnet mittel- und langfristig aber ohnehin mit einer Fortsetzung der Rally. Die spekulative Kaufempfehlung gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch von Mitte März hat der Bitcoin seine Kletterpartie in der Nacht auf Mittwoch fortgesetzt und am Morgen bei rund 64.500 Dollar einen neuen Höchststand erreicht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally stünden nun gut. Mit dem Ende der Konsolidierung im Bereich der 60.000-Dollar-Marke und dem Sprung über das März-Hoch erkunde der Bitcoin-Kurs derzeit neue Höchststände. Auf einen solchen Ausbruch habe der Kurs in der Vergangenheit entweder mit einer Korrektur aufgrund von Gewinnmitnahmen oder dem Aufbau von bullishem Momentum und einer dynamischen Fortsetzung der Rally reagiert. Vom Branchenportal coindesk.com befragte Krypto-Experten würden ganz klar Letzteres erwarten.Joe DiPasquale, CEO von BitBull Capital, rechne nach dem Bruch des Widerstands im Bereich von 62.500 Dollar damit, dass der Bitcoin bis Ende Mai die nächste runde Marke von 70.000 Dollar erreiche. Alex Blum von Two Prime halte bereits in den nächsten zwei Wochen einen Anstieg auf 72.000 Dollar für möglich - nämlich dann, wenn der Bitcoin auch weiterhin den Projektionen des bislang erstaunlich exakten Stock-to-Flow-Modells folge.Matt Blom, Trading-Chef bei Equos, habe die Marke von 65.000 Dollar als erste Hürde auf dem Weg zum "nächsten großen Ziel" von 70.000 Dollar identifiziert. Solange der Bitcoin-Kurs im aktuellen Trendkanal bleibe, könnte er aber bereits im Mai oberhalb von 80.000 Dollar neue Höchststände markieren. Auf dem Weg dorthin könnte die Volatilität aber hoch bleiben und kurzfristige Gewinnmitnahmen die Stimmung drücken, warne der Experte.Auch Oanda-Analyst Edward Moya rechne damit, dass das Börsendebüt von Coinbase Auswirkungen am Kryptomarkt haben werde - halte dabei allerdings auch einen Dämpfer für möglich. Aber: "Wenn der Bitcoin den Bereich von 60.000 Dollar nach dem Coinbase-Debüt verteidigen kann, könnte ihn das bullishe Momentum bis in den Bereich von 75.000 Dollar tragen", so Moya.