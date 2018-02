Das Überwinden der Runden 10.000 Punktemarke sei schon einmal ein wichtiger Schritt in Richtung Ausbruchsszenario gewesen. Nun gelte es noch den bestehenden Abwärtstrend seit den Rekordhochs aus Ende 2017 zu überwinden. Das dazugehörige Widerstandsniveau könne um 12.000 Punkten eingegrenzt werden. Erst darüber steige nämlich die Wahrscheinlichkeit auf eine kleine Rally in Richtung 12.800 US-Dollar merklich an. Bei entsprechender Stärke könnte sogar das Niveau von 14.875 Zählern touchiert werden. Stopps seien aber noch unter dem Niveau von 8.900 US-Dollar anzusetzen. Solange der aktuelle Trendkanal Bestand habe, seien schnelle Rücksetzer auf das Stopp-Niveau jederzeit möglich. Unterhalb von 8.000 Punkten dürfe der Bitcoin sogar zurück auf 6.000 US-Dollar zurückfallen.



Risikobereitschaft der Investoren in dieser durchaus volatilen Umgebung sei zwingend erforderlich. Aus charttechnischer Sicht seien kurzfristig weitere Abgaben auf rund 10.000 US-Dollar durchaus möglich und könnten hervorragend zum shoppen genutzt werden. Vorzugsweise sollten aber nur kleinere Positionen gehandelt werden, da die Kursschwankungen schon mal im zweistelligen Bereich am Tag liegen könnten. Zielbereich bilde nach dem letzten Pullback dann die Marke bei rund 12.000 US-Dollar. Ein eindeutiges Kaufsignal entstehe aber erst über diesem Niveau.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nach den herben Verlusten bei Kryptowährungen in den letzten Wochen könnte sich zumindest der Bitcoin im Bereich von rund 6.000 US-Dollar stabilisieren und am Wochenende sogar wieder über die Marke von 10.000 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sollte der seit den Rekordhochs bei 19.891 US-Dollar etablierte Abwärtstrend nicht außer Acht gelassen werden, der vereinzelt noch für Gewinnmitnahmen genutzt werden dürfte. Doch die Chancen auf einen darauf anschließenden Ausbruch zur Oberseite stünden trotz anhaltender Schwierigkeiten und Handelsverbote in einigen Ländern, ganz günstig. Einige charttechnische Bedingungen würden trotz der zuletzt an den Tag gelegten Stärke jedoch noch zu beachten bleiben!