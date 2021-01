"Was jetzt passiert - und es passiert schneller, als sich irgendjemand vorstellen kann - ist, dass Bitcoin sich von einem esoterischen Vermögenswert am Rande zum Mainstream hin bewegt", habe Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise Asset Management gesagt. "Wenn es zum Mainstream wird, gibt es einfach so viel Geld an der Seitenlinie, das reinkommen und eine Position aufbauen muss, dass es mich sehr bullisch für 2021 macht."



Aber mit der größeren Popularität, die Bitcoin auf sich ziehe, könnte es auch stärker ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten, sage Guy Hirsch, Geschäftsführer für die USA bei der Online-Handelsplattform eToro. "Trotz dieses kometenhaften Aufstiegs ziehen einige Gewitterwolken am Horizont auf."



Für Meltem Demirors, Chief Strategy Officer bei Coinshares, einem Verwalter von digitalen Vermögenswerten, gebe es gewisse Bedenken, was die zukünftige Joe-Biden-Administration für Kryptos generell bedeuten könnte. "Generell rechne ich mit mehr Herausforderungen bei den Demokraten - sie sind grundsätzlich ja für mehr Regulierung, mehr Kontrolle", habe Demirors gesagt. "Ich bin ein wenig besorgt über die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln", insbesondere über Wettbewerbsklagen und eine Erosion der Privatsphäre im Internet. Jedoch habe die Branche laut Demirors einige Verbündete, darunter Patrick McHenry aus North Carolina und Warren Davidson aus Ohio, die sich für die Wahrung der finanziellen Privatsphäre der Verbraucher eingesetzt hätten.



Vieles hänge natürlich davon ab, wer Schlüsselpositionen innerhalb der Regierung erhalte. Janet Yellen, die als Finanzministerin in der Regierung Biden nominiert sei, habe in ihrer Zeit als US-Notenbankchefin Anleger stets vor Bitcoin & Co. gewarnt. Sie habe die Digitalwährung als "hochspekulativen Vermögenswert" und als "keinen stabilen Wertspeicher" bezeichnet. (04.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Für Bitcoin war 2020 eine Supersaison, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kryptowährung habe sich fast vervierfacht, und auch 2021 gehe der Run ungedrosselt weiter: Über den Jahreswechsel sei erstmals die Marke von 30.000 Dollar klar überschritten worden. Fans würden von Bitcoin als verlässliche Inflationsabsicherung in einer Zeit beispielloser Freigiebigkeit der Notenbanken schwärmen. Wall-Street-Veteranen von Paul Tudor Jones bis zu Stanley Druckenmiller würden ihre früher teils skeptische Haltung revidieren und die Digitaldevise Nummer Eins als alternativen Vermögenswert loben, was die Rally verstärke. All dies signalisiere eine wachsende Akzeptanz von Kryptos als eigenständige Anlageklasse. Und damit würden die Enthusiasten einen weiteren Sieg in ihrem Streben nach Legitimität feiern, berichte Bloomberg.