Darüber hinaus würden auch alle anderen Marktteilnehmer von der automatischen Anpassung profitieren, denn sie sorge dafür, dass das Bitcoin-Mining wettbewerbsfähig und das Netzwerk sicher bleiben würden. Ein niedrigerer Schwierigkeitsgrad motiviere mehr Miner, sich dem Netzwerk anzuschließen, da der Prozess billiger werde. Dies wiederum erhöhe den Wettbewerb. Mittel- und langfristig dürfte Hash Rate und Difficulty also wieder steigen.



Die Anpassung der Schwierigkeit des Bitcoin-Minings sei quasi mit Ansage gekommen. Entsprechend würden sich die kurzfristigen Auswirkungen auf den Kurs in Grenzen halten. Der Bitcoin pendele weiterhin um die 35.000-USD-Marke und bleibe damit auf Richtungssuche. Auf lange Sicht sei "Der Aktionär" jedoch bullish für die digitale Leitwährung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Auswirkungen des Mining-Verbots in China werden auch in den fundamentalen Daten des Bitcoin-Netzwerks sichtbar, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bei der Mining-Difficulty, einer wichtigen Kennzahl für die die Verfassung der Digitalwährung, habe es am Wochenende wie erwartet einen Rekordeinbruch gegeben.Die Difficulty gebe an, wie schwierig und zeitaufwendig es sei, den richtigen Hash für einen neuen Block der Bitcoin-Blockchain zu ermitteln. Um die angestrebte Bearbeitungszeit von zehn Minuten pro Block einzuhalten, werde sie alle 2.016 Blöcke automatisch angepasst, was aktuell etwa einem Zeitraum von zwei Wochen entspreche.Am vergangenen Wochenende sei es wieder soweit gewesen. Als Reaktion auf den deutlichen Einbruch der Rechenleistung im Netzwerk (Hash Rate) habe sich nun auch die Difficulty nach unten justiert. Die Folge sei ein rund 28%-iger Einbruch gewesen - der bislang größte in der Geschichte der Digitalwährung.