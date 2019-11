Insgesamt hätten Tilmann Galler und das Market Insights Team sechs Indikatoren als besonders relevant identifiziert: Beschäftigungszahlen, den Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, den Einkaufsmanagerindex ohne das Verarbeitende Gewerbe, das Verbrauchervertrauen sowie zwei weitere breite Indikatoren - den Conference Board Leading Economic Index sowie den Conference Board Leading Credit Index.



"Wir beobachten, wie weit die Indikatoren entfernt sind von ihren Messwerten am Vorabend früherer Rezessionen. Unser Fazit: Nur beim Index für das Verarbeitende Gewerbe ist das Rezessionsrisiko derzeit virulent", erkläre Tilmann Galler.



Knackpunkte für die US-Wirtschaft seien im Hinblick auf eine mögliche Rezession vor allem der Dienstleistungssektor sowie der Konsum. Der Arbeitsmarkt zeige sich allerdings weiterhin sehr stabil - eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent bedeute quasi Vollbeschäftigung. Und auch das Verbrauchervertrauen habe sich zwar etwas abgekühlt, man könne jedoch auch hier nicht von konkreten Rezessionstendenzen sprechen. "Nur wenn die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe weiter anhält, wird ein Abschwung im Dienstleistungssektor und Konsum wahrscheinlicher", so Galler.



Die Inflationserwartungen seien in den letzten Monaten in vielen Ländern weltweit gefallen - eine Entwicklung, die die Notenbanken mit Sorge betrachten würden, da auch der Ölpreis vorerst keine Inflationsimpulse geben dürfte. "Die Notenbanken sollten im Zinssenkungsmodus bleiben", sage Galler. Weitere Senkungen seien daher wahrscheinlich. Die Liquiditätssituation der Notenbanken werde sich nach Ansicht des Experten 2020 deutlich verändern: "Während 2019 die Bilanzen der Zentralbanken konstant geblieben sind, ist 2020 eine Expansion von über 800 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich", sage Galler.



Dass der neuerliche Rückgang der Eurozinsen ein Stimulus etwa für die Kreditnachfrage von Unternehmen sein könnte, halte er aber für eher unwahrscheinlich. Ob der Kreditzins bei 1,6 Prozent wie aktuell liege oder bei 1,4 Prozent, werde ein Unternehmen nicht dabei beeinflussen, ein größeres Investitionsprogramm zu starten.



Die stimulierende Wirkung der Zentralbankpolitik sehe Galler eher in zwei anderen Sektoren: Zum einen dürften niedrige Zinssätze den Immobilienmarkt weiterhin unterstützen. Auf der anderen Seite führe dies aber vor allem zu niedrigeren Finanzierungskosten von Staaten. Dies gebe ihnen die Möglichkeit, Fiskalprogramme auszuweiten und mehr Investitionen zu tätigen.



Tilmann Galler sehe durch die dauerhafte Niedrigzinspolitik eine gravierende Folge für Volkswirtschaften: "Sollte sich der Negativzins in einer Volkswirtschaft verfestigen, verliert die Verschuldung an Relevanz", erkläre Galler. "Die Wachsamkeit der Kapitalmärkte, was gutes Wirtschaften angeht, wird suspendiert."



Insgesamt seien die Schuldendienstquoten in den letzten Jahren nach unten gegangen, nachdem vor allem nach der Finanzkrise der staatliche Zinsaufwand stark angestiegen sei. In Deutschland etwa habe der staatliche Zinsaufwand in den letzten Jahren besonders stark nachgelassen, nicht nur aufgrund der Niedrigzinsen, sondern auch weil sich das Gesamtvolumen der Schulden im Vergleich zum BIP reduziert habe. Die Auswirkungen der niedrigen Zinsen würden sich jedoch auch an anderer Stelle zeigen - so habe die Zahl der Aktienrückkäufe in den letzten Jahren deutlich zugenommen.



Die gute Nachricht sei laut Galler, dass sich trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds noch keine Bewertungsblase bei Aktien gebildet habe. "Aktienbewertungen sind nicht überzogen, aber der zyklische Gegenwind nimmt zu", betone der Stratege. Solange die Ertragslage der Unternehmen aber weiterhin stabil sei, seien auch Aktien nach wie vor interessant. "Aufgrund der besseren Defensivqualitäten präferieren wir innerhalb des Aktiensegments US-Aktien, Qualität, Value und Large Caps", erkläre Tilmann Galler. Bei Renten sehe der Anlageexperte einerseits Chancen im High-Yield-Segment, andererseits die Notwendigkeit, wachsende Konjunkturrisiken durch die Hinzunahme von Anleihen guter Bonität zu reduzieren - dazu hätten etwa hypothekenbesicherte Anleihen gezählt. Daneben seien auch alternative Strategien attraktive Diversifikatoren. (08.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das sich allmählich dem Ende zuneigende Jahr 2019 hat einige turbulente Momente geboten, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Dabei gelte es nach Ansicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, jedoch nicht aus den Augen zu verlieren, dass es sich um ein erfreuliches Kapitalmarktjahr handele, das bislang die besten Renditen seit 2014 biete. "Diese positive Entwicklung ist ein Beleg dafür, dass der Spätzyklus an den Märkten immer wieder auch zu guten Erträgen führt", so Galler bei der Vorstellung des Guide to the Markets für das vierte Quartal 2019.Die große Frage sei aber nun, wann der spätzyklischen Rally die Luft ausgehe. Die zentralen Fragestellungen dazu seien: Wie groß seien die Rezessionsrisiken und würden sich diese messen lassen? Welche Werkzeuge hätten die Notenbanken noch und würden diese noch helfen, das Wachstum zu stabilisieren? Wichtig sei zudem, die Folgen der expansiven Geldpolitik für die Märkte sowie die speziellen Herausforderungen im Spätzyklus zu beobachten.Das Wirtschaftswachstum weltweit schwäche sich weiter ab: Die US-Wirtschaft falle aktuell zurück von Wachstum über dem Trend auf Trendwachstum in Höhe von knapp 2 Prozent. 2020 könnte es nach Analyse von Tilmann Galler sogar zu einem Unter-Trend-Wachstum kommen. Das Wachstum der Eurozone sei von 2,8 Prozent auf nur noch 1,1 Prozent zurückgegangen - damit könnte der Weg in eine Rezession für einige Länder nicht mehr weit sein.Um die globale Lage besser beurteilen zu können, sei ein Blick auf die Schwellenländer - insbesondere China - notwendig. Denn das Reich der Mitte mache allein bereits rund 27 Prozent des aktuellen Wirtschaftswachstums weltweit aus. "Zwar liegt China am unteren Rand des offiziell angestrebten Wachstumskorridors von 6 bis 6,5 Prozent, doch sollten die bisher verabschiedeten Konjunkturmaßnahmen ausreichen, um für eine Stabilisierung des Wirtschaftswachstums zu sorgen", erläutere Galler.Wesentliche Herausforderungen würden jedoch bleiben: "Das Damoklesschwert ist nach wie vor die weitere Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China", stelle Tilmann Galler fest. Ein erster Schritt der Deeskalation sei erfolgt, da die USA zunächst keine weiteren Strafzölle gegen China verhängen wollten. Im Gegenzug solle China verstärkt US-Agrarprodukte kaufen. "Es bleiben jedoch weiterhin tiefgreifende Differenzen zwischen den USA und China, etwa bei Copyright-Fragen oder bei der nationalen Sicherheit. Eine kurzfristige Entspannung ist aber möglich, was für beide Länder vorteilhaft wäre", erläutere der Stratege.Um Rezessionsrisiken möglichst konkret messen zu können, hätten die Experten von J.P. Morgan Asset Management verschiedene Indikatoren der US-Wirtschaft untersucht - denn die USA würden nach wie vor als die Lokomotive der Weltwirtschaft gelten. Betrachtet worden seien Indikatoren, die eine gute Prognosekraft hätten - etwa indem sie hoch korreliert seien mit der Entwicklung des BIP - sowie Indikatoren, die in der Vergangenheit eine Rezession angezeigt hätten.