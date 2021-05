Allerdings habe das Unternehmen sein Geschäftsmodell umgestellt. Statt wie bislang die Roller selbst zu betreuen, sollten das sogenannte Fleet-Manager übernehmen. Diese würden Bird eine Art Leasing-Gebühr für die Scooter zahlen und würden darüber hinaus zum Beispiel für Services und Werbung zur Kasse gebeten.



So könne Bird insbesondere die Kosten für Reparatur und Laden erheblich senken. Das Unternehmen rechne damit, dass es bis zum Verschrotten der Roller pro Einheit einen Gewinn von 1,43 Dollar gemacht haben werde. Mit dem alten Modell habe ein Minus von 9,66 Dollar zu Buche gestanden.



Mit Bird komme einer der Pioniere im Bereich E-Scooter-Verleih an die Börse. Insbesondere die Einführung des Fleet-Manager-Modells sei spannend.



"Der Aktionär" behält das Unternehmen im Blick - Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 25.05.2021)



Kurzprofil Bird:



Bird ist ein Rollerverleih-Unternehmen mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien. Das Unternehmen wurde 2017 von dem ehemaligen Uber-Geschäftsführer Travis VanderZanden gegründet. Es vermietet Elektro-Tretroller in mehreren Städten in Nordamerika und Europa. (25.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Scooter‑Verleiher Bird unter die Lupe.Aus dem Straßenbild von Großstädten seien E-Scooter kaum noch wegzudenken. Häufig würden sie schlecht geparkt die Gehsteige versperren, doch hätten sich die Roller zu einer echten Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis entwickelt. Mit Bird komme nun einer der E-Scooter-Pioniere an die New Yorker Börse.Der Deal mit der Mantelgesellschaft Switchback II Corporation (ISIN: KYG8633T1233, WKN: A2QMDW, NYSE-Symbol: SWBK) bewerte Bird mit 2,3 Milliarden Dollar. Neben den 316 Millionen Dollar aus dem SPAC schieße ein Investorenkonsortium um Fidelity weitere 160 Millionen im Rahmen einer Pipe-Finanzierung zu.Der globale Markt E-Scooter-Sharing-Konzepte werde sich laut Analysten schnell von der Corona-Delle im letzten Jahr erholen. Bis 2025 werde er auf ein Volumen zwischen 40 und 50 Milliarden Dollar geschätzt.Im kommenden Jahr plane Bird mit 401 Millionen Dollar sogar mehr als doppelt so viel umzusetzen wie im laufenden Geschäftsjahr. Allerdings sollten diese Werte in erster Linie über zusätzlich verteilte Scooter erreicht werden. Von aktuell rund 38.000 bereitgestellten Rollern solle die Flotte bis 2022 auf etwa 107.000 anwachsen.Gleichzeitig rechne das Unternehmen damit, dass die Zahl der Fahrten pro Roller nur langsam wieder steige. Für 2021 würden die Amerikaner von durchschnittlich 1,4 am Tag ausgehen. 2022 sollten es dann 1,9 sein. Zum Vergleich: 2019 seien mit jedem der rund 44.000 Scooter im Schnitt täglich 2,5 Fahrten gemacht worden.