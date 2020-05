Börsenplätze Biotest-Stammaktie:



XETRA-Aktienkurs Biotest-Stammaktie:

23,00 EUR 0,00% (26.05.2020, 09:06)



ISIN Biotest-Stammaktie:

DE0005227201



WKN Biotest-Stammaktie:

522720



Ticker-Symbol Biotest-Stammaktie:

BIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Biotest-Stammaktie:

BTESF



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. (26.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie der Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) unter die Lupe.Die Biotest-Aktie starte am Dienstagmorgen mit einem kräftigen Plus in den Tag. Bei Lang & Schwarz würden die Stämme mehr als sieben Prozent auf 24,40 Euro zulegen. Grund seien gute News. Das Unternehmen habe den Abschluss der Studie Nr. 984 gemeldet. In der Phase-1/3-Studie seien Patienten mit angeborenem Fibrinogen-Mangel im Falle einer akuten Blutung oder als Prophylaxe vor einer Operation mit dem von Biotest entwickelten Fibrinogen-Konzentrat (BT524) behandelt worden. Diese Patienten könnten selbst kein oder nur unzureichend funktionales Fibrinogen bilden und seien daher auf die Gabe von externem Fibrinogen angewiesen.In der prospektiven, offenen, multizentrischen Phase-1/3-Studie seien die pharmakokinetischen Eigenschaften, die Wirksamkeit und die Sicherheit von Fibrinogen-Konzentrat bei Erwachsenen und Kindern mit angeborenem Fibrinogen-Mangel untersucht worden. Mit weit mehr als 100 behandelten Blutungsereignissen in insgesamt 35 Patienten aller Altersgruppen sei die Studie aktuell die größte prospektive klinische Untersuchung in dieser Indikation. Die Auswertung der umfangreichen Daten finde derzeit statt. Erste Ergebnisse würden die hohen Erwartungen hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit bestätigen und die Grundlage für die Zulassung des aus humanem Plasma aufgereinigten Fibrinogen-Konzentrats bilden, so Biotest in einer Mitteilung."Wir freuen uns sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung unseres Fibrinogen-Konzentrats erreicht haben. Die endgültigen Ergebnisse werden für Ende des vierten Quartals 2020 erwartet. Dieses Präparat ist neben IgG Next Generation ein weiteres Produkt, das in der neuen Produktionsstätte "Biotest Next Level" hergestellt wird", erkläre Dr. Andrea Wartenberg-Demand, Vice President Clinical Research and Development.DER AKTIONÄR habe die Biotest-Aktie vor Kurzem bei 20,80 Euro zum Kauf empfohlen. Mit dem heutigen Kurssprung liege der Titel nun bereits gut 17 Prozent in Front.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Biotest-Stammaktie laufen zu lassen! (Analyse vom 26.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link