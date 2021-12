Die Biotech-Gesellschaft Allakos habe am Dienstag bereits die Top-Line-Ergebnisse der Phase-3-Studie ENIGMA 2 sowie Phase-2/3-Daten der KRYPTOS-Studie veröffentlicht, in denen der Wirkstoff Lirentelimab bei eosinophilen Magen-Darm-Erkrankungen untersucht worden sei.



Demnach habe Allakos hilstologische co-primäre Endpunkte erreicht, habe allerdings die symptomatischen co-primären Endpunkte in beiden Programmen verfehlt.



Lirentelimab sei der absolute Hoffnungsträger von Allakos. Kein Wunder, dass Anleger nach den ernüchternden Studiendaten die Aktie in etwa auf Cash-Niveau befördert hätten. Das bedeute ein Kursrutsch von rund 90 Prozent - an einem Tag. Damit seien quasi über Nacht etwa vier Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet worden.



Das Beispiel Allakos zeige: Der Biotech-Sektor sei nichts für schwache Nerven. Auf der anderen Seite seien auch extreme Renditen möglich, die Aktien von Moderna und Co hätten das in Zeiten der Pandemie eindrucksvoll bewiesen. Was Allakos angeht, sollten sich Anleger nun nicht die Finger verbrennen und den Wert unbedingt meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (23.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freud' und Leid liegen in der Biotech-Branche eng beisammen. Denn der Ausgang von klinischen Studien entscheidet über Erfolg und Misserfolg, so Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das US-Unternehmen Allakos (ISIN: US01671P1003, WKN: A2JQTK) habe dies vor Kurzem mit zwei gescheiterten Programmen am eigenen Leib erfahren, die Aktie sei daraufhin um unfassbare 90 Prozent eingebrochen.