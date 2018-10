Berlin-Aktienkurs Biogen-Aktie:

279,69 Euro -0,40% (22.10.2018, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

279,88 Euro +0,61% (22.10.2018, 13:29)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 320,41 +/- 0,00% (22.10.2018, 14:36, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(22.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Aaron Gal von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Aaron Gal, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, im Hinblick auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nur noch die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Bewertung der Aktien von Biogen Inc. reflektiere mittlerweile den aktuellen Zustand des Multiple Sklerose-Geschäfts angemessen und auch die Erfolgschancen in der Alzheimer-Indikation.Im Hinblick auf Alzheimer dürfte es bei Biogen in der nächsten Zeit nicht besonders viele Nachrichten geben. Bei Spinraza könnte die Gewinnerwartungen nach unten tendieren.Analyst Aaron Gal glaubt, dass eine Outperformance der Biogen-Aktie bis Anfang 2020 wenig wahrscheinlich ist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: