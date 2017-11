Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Sumant Kulkarni von Canaccord Genuity:Sumant Kulkarni, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin zu halten.Die Zusammenarbeit zwischen Alkermes und Biohen Inc. im Hinblick auf ALKS 8700 macht nach Ansicht der Analysten von Canaccord Genuity Sinn. Biogen ergreife damit Maßnahmen um sich selbst vor Gegenwind im Kerngeschäft Multiple Sklerose zu schützenAnalyst Sumant Kulkarni hält an seiner konstruktiven Haltung wegen des Enthusiasmus der Investoren bezüglich der Alzheimer-Pipeline fest (hohe Chancen/hohe Risiken). Der Wettbewerbsdruck auf das MS-Segment müsse aber ebenfalls beachtet werden.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 340,00 USD.XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:266,20 Euro +0,26% (29.11.2017, 14:11)