XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

252,25 EUR +0,08% (10.09.2021, 16:22)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

298,44 USD -0,57% (10.09.2021, 16:23)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (10.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem starken Anstieg aufgrund der Zulassung des Alzheimer-Wirkstoffs habe sich die Lage beruhigt, denn einige Experten hätten gegen die Vermarktung gestimmt. Gestern sei es steil nach unten gegangen, weil das Unternehmen auf einer Analystenveranstaltung eine Präsentation geführt habe, die den Rückschluss zulasse, dass es Probleme bei der Vermarktung gebe. Man könnte bei der Biogen-Aktie auf eine Entwicklung wetten und unter sehr spekulativen Gesichtspunkten zugreifen. Ansonsten sei es eine zähe Angelegenheit, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.09.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:252,55 EUR -0,43% (10.09.2021, 16:30)