Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

257,80 EUR +2,98% (24.10.2019, 17:38)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

256,15 EUR +1,07% (24.10.2019, 17:12)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

285,33 USD +2,33% (24.10.2019, 17:24)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Biogen habe in dieser Woche mit einer unfassbaren Wende beim Alzheimer-Projekt Aducanumab für Schlagzeilen gesorgt. Doch werde die US-Gesundheitsbehörde FDA bei der durchaus umstrittenen Datenlage im Falle eines vorliegenden Zulassungsantrages grünes Licht geben?In den ersten Reaktionen nach der überraschenden Wende seien die Analysten geteilter Meinung. Für Yatin Suneja von Guggenheim habe Aducanumab das Potenzial, das gesamte Profil des Unternehmens zu verändern. Die Aktie könne vor einer FDA-Entscheidung wieder in der Range bei 360 Dollar notieren. Laut den Schätzungen von Guggenheim könnte Aducanumab mehr als 10 Millionen Dollar pro Jahr in die Biogen-Kasse spülen.Morgan Stanley hingegen bleibe auf der Verkäuferseite unterwegs. Analyst Matthew Harrison stufe die Papiere mit "underweight" und einem Kursziel von 262 Dollar ein (zuvor: 212 Dollar). Harrison habe Bedenken bezüglich der aktualisierten Zulassungsstrategie und des Basisgeschäftes. Besonders besorgt sei er über die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den beiden Studien. Harrison spiele auf die beiden Aducanumab-Studien EMERGE und ENGAGE an. Bei Kursen um die 300 Dollar scheine die Wall Street Erfolgschancen von 50 Prozent einzupreisen.Anleger sollten das FDA-Roulette nicht mitspielen und an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Biogen-Aktie. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: