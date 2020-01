Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

262,20 EUR +2,58% (30.01.2020, 15:13)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

277,355 USD -1,83% (30.01.2020, 16:51)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern habe im vierten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Den Großteil des Umsatzes erziele Biogen mit Medikamenten gegen die Muskelkrankheit Multiple Sklerose. Stärker würden aber die noch kleineren Bereiche mit biopharmazeutischen Nachahmermedikamenten (Biosimilars) und das Medikament Spinraza gegen spinale Muskelatrophie wachsen. Große Hoffnungen setze das Management in den Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab, für den das US-Unternehmen bald Anträge einreichen wolle."Der Aktionär" habe mutigen Anlegern zuletzt empfohlen, mit einer Mini-Position auf eine Alzheimer-Zulassung zu spekulieren. An dieser Einschätzung habe sich nach wie vor nichts geändert. Käme hier der positive Bescheid, wäre dies ein absoluter Paukenschlag. Dass nun schon einmal die Quartalszahlen positiv ausgefallen seien, dürfte die Anleger freuen. Biogen müsse jedoch in Zukunft weiter Gas geben und möglicherweise auch versuchen, auf der Übernahmeseite attraktive Targets zu finden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Biogen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:252,60 EUR -1,67% (30.01.2020, 16:47)