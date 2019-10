Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

267,65 Euro -0,82% (31.10.2019, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

266,15 Euro -0,91% (31.10.2019, 15:21)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 297,10 -0,93% (31.10.2019, 15:33)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Aaron Gal von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Aaron Gal, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, im Hinblick auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Debatte um Biogen Inc. drehe sich vor allem um aducanumab. Die Daten seien nicht eindeutig gewesen, hätten aber seinerzeit dem Stand der Wissenschaft entsprochen. Die Palette an Studienergebnissen weise zwar Lücken auf. Aber selbst die Bären hätten zugeben müssen, dass die Daten zumindest plausible wissenschaftliche Erklärungen geliefert haben, so die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co.Die Kommentare des Managements, die Maßnahmen der FDA und die Reaktionen von Wettbewerbern würden ein gewisses Maß an Zuversicht zulassen.Analyst Aaron Gal weist auf Katalysatoren für steigende Aktienkurse hin und veranschlagt für die Biogen-Aktie ein Kursziel von 370,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: