Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

327,45 EUR -3,92% (11.06.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

332,55 EUR -4,60% (11.06.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

396,64 USD -4,36% (11.06.2021, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (13.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unter die Lupe.In wohl keinem anderen Sektor lägen Freude und Leid so nah beisammen wie in der Biotechnologie. Das habe die zurückliegende Handelswoche eindrucksvoll gezeigt: Das Biotech-Schwergewicht Biogen habe kräftig zugelegt, nachdem die US-Zulassungsbehörde FDA dem Alzheimer-Medikament Aduhelm (Aducanumab) grünes Licht erteilt habe. Ein anderes Bild habe indes die Aktie von Vertex Pharmaceuticals abgeliefert.Am Donnerstag habe das Unternehmen einen schweren Pipeline-Rückschlag bekanntgegeben. Laut einem Update werde der Wirkstoff VX-864 zur Behandlung von Patienten mit einem Alpha-1-Antitrypsinmangel kommuniziert nicht in die späte Entwicklungsphase überführt. Das habe für einen zweistelligen Kursrutsch gesorgt.Für Aufsehen habe jedoch zu Wochenbeginn Biogen gesagt. Die FDA habe das umstrittene Alzheimer-Medikament Aduhelm zugelassen. Der Listenpreis liege bei 56.000 USD pro Jahr, die UBS sehe ein Spitzenumsatzpotenzial von satten 13 Mrd. USD. Die Biogen-Aktie habe den ganzen Biotech-Sektor nach oben gerissen und auch bei anderen "Alzheimer-Aktien" für deutliche Kurssprünge gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: