Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

255,95 EUR -1,27% (10.08.2020, 16:55)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

259,60 EUR +1,62% (10.08.2020, 16:10)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

304,73 USD -0,32% (10.08.2020, 16:47)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (10.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Biogen habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für den Zulassungsantrag für das Alzheimermedikament Aducanumab erhalten. Über die Zulassung werde die FDA spätestens am 7. März 2021 entscheiden. Sollte Biogen diese erhalten, wäre das ein Meilenstein für den US-Konzern und die Alzheimertherapie im Allgemeinen. Der Biotech-Titel sei nach dieser Nachricht um zehn Prozent am Freitag gestiegen und habe aus technischer Sicht ein massives Kaufsignal gesendet.Am Freitag habe die Biogen-Aktie zeitweise bei 312 Dollar und damit über dem Widerstand von 307 Dollar (Schlusskursbasis) notiert. Sollte dieser geknackt werden, hätte der Titel bis zum Zwischenhoch von Mitte Mai bei 328 Dollar.Auf der Unterseite diene die 300-Dollar-Marke als Support sowie die 200-Tage-Linie, die bei etwa 297 Dollar verlaufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: