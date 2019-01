Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Christopher Raymond, Aktienanalyst von Piper Jaffray, rät Investoren laut einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc.

Biogen Inc. habe bei verschiedenen Multiple Sklerose-Präparaten zum Jahresbeginn deutliche Preiserhöhungen vorgenommen.Der Zeitpunkt und das Ausmaß der Anhebungen würden bekannten Mustern entsprechen, so die Analysten von Piper Jaffray. Besonders bemerkenswerte seien die höheren Preise aber deshalb weil sich die Politik hinsichtlich höherer Preise in der Pharmabranche mittlerweile erhöhte Wachsamkeit auferlegt habe.Analyst Christopher Raymond ist sich sicher, dass einige Investoren überrascht sein dürften. Am Kursziel für die Biogen-Aktie von 400,00 USD werde festgehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: