Zahlen aus dem dritten Quartal 2018 überzeugend



Am 23. Oktober 2018 sei das Quartalsergebnis für das dritte Quartal publiziert worden. Biogen habe ein EPS von 7,40 USD je Aktie erzielt und die Konsensschätzungen von 6,78 USD je Anteilsschein deutlich übertroffen. Auch der Quartalsumsatz von 3,439 Mrd. USD habe oberhalb der erwarteten Summe von rund 3,330 Mrd. USD gelegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe man den Umsatz um 11,7 Prozent steigern können. Auch in Bezug auf das Mittel Spinraza gegen spinale Muskelatrophie (Muskelschwund) habe es Erfolge zu vermelden gegeben. Mehr als 6.000 Patienten würden global mit Spinraza therapiert.



In Bezug auf die großen Umsatzbringer wie zum Beispiel Tecfidera und Tysabri wolle Biogen die Ergebnisse in den folgenden Quartalen weiter optimieren. Im Bereich der Neurowissenschaften werde der Konzern weiter expandieren. Er führe die Studien und FDA-Testreihen gegen Multiple Sklerose, ALS, Progressive supranukleäre Paralyse (die zweithäufigste Bewegungsstörung nach Parkinson) und gegen idiopathische Lungenfibrose (eine Veränderung des Lungengewebes) weiter fort. Eine Auflistung aller Testreihen und aktiven Präparate an dieser Stelle würden den Rahmen sprengen. Es gebe insgesamt 24 Programme, vier davon würden sich bereits in der FDA-Phase 3 befinden.



Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Im aktuellen Börsenumfeld seien längerfristige Prognosen immer mit Vorsicht zu genießen. Die Zahlen für 2018 würden allerdings bereits Ende Januar 2019 vorliegen. Eine Prognose für 2019 wäre möglicherweise wertvoll, eine Prognose für 2020 wäre zum jetzigen Zeitpunkt allerdings wenig zielführend. Für 2018 werde mit einem Umsatz von 13,33 Mrd. USD und für 2019 mit 13,60 Mrd. USD gerechnet.



Das EBIT läge gemäß der Prognose 2018 bei 7,48 Mrd. USD und 2019 bei 7,75 Mrd. USD. 2018 wäre ein Gewinn in Höhe von 25,95 USD je Anteilsschein möglich, 2019 könnten es bereits 28,18 USD sein. Auch in den Folgejahren werde der Konzern keine Dividende ausschütten. Der Nettogeldbestand könnte sich 2018 bei 885,0 Mio. USD befinden und sich 2019 auf rund 4,77 Mrd. USD erheblich erhöhen.



Termine



Das Unternehmen präsentiere sich am 7. Januar auf der J.P. Morgan Healthcare-Konferenz und werde am 29. Januar 2019 das Quartalsergebnis für das vierte Quartal 2018 und das Gesamtergebnis 2018 veröffentlichen. (Analyse vom 10.01.2019)



Börsenplätze Biogen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

282,14 Euro -0,92% (10.01.2019, 10:31)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

282,69 Euro +0,01% (10.01.2019, 10:32)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 326,63 +0,68% (09.01.2019, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Berlin (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Die Biogen Inc. gehöre zu den weltweit führenden Biotechnologieunternehmen. Im Jahre 2003 habe Biogen mit IDEC Pharmaceuticals fusioniert. Zum Leistungsspektrum des Konzerns würden die Forschung sowie die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Therapien und Präparaten gehören. Ein Schwerpunkt liege im Bereich der Neuroerkrankungen und neurogenerativen Erkrankungen. So werde eine Reihe von Produkten zur Behandlung von Multiple Sklerose angeboten. Weitere Produkte in der Pipeline würden unter anderem der Bekämpfung von ALS, Parkinson, Alzheimer, Epilepsie und vielen weiteren Krankheiten dienen.Biogen sei bereits im Jahre 1978 von Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray und den Nobelpreisgewinnern Walter Gilbert und Phillip Sharp gegründet worden. Im Jahr 2018 habe das Unternehmen sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Biogen werde von CEO Michel Vounatsos geleitet und habe den Konzernsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts.Details zur Biogen-AktieDie Aktie von Biogen Inc. sei an der NASDAQ gelistet. Das Handelssymbol laute BIIB. Insgesamt seien 201,48 Millionen Aktien ausstehend. Die Aktien seien unter anderem im NASDAQ 100, S&P 100 und S&P 500 einbezogen.Die größten Aktionäre seien BlackRock mit 8,19 Prozent, Primecap Management Company mit 7,38 Prozent, Vanguard Group mit 7,35 Prozent, Clear Bridge Advisors mit 4,39 Prozent und State Street mit 4,39 Prozent.In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 18 Prozent an Wert gewonnen, während zum Beispiel der S&P 500 im Vergleichszeitraum eine Performance von rund 36 Prozent aufgewiesen habe. Die Wertpapiere seien somit ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 64,95 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NASDAQ in den letzten 52 Wochen 388,67 USD im Hoch und 249,17 USD im Tief gekostet.Die Biogen Inc. habe in den ersten drei Quartalen 2018 bereit 10,5 Mio. Aktien zurückgekauft. Im dritten Quartal sei zudem eine Autorisierung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 3,5 Mrd. USD erfolgt.Aktuelle AnalysenLangfristige Chartanalyse der Biogen-AktieKlassisch Seitwärts könne der Trend der vergangenen fünf Handelsjahre in der Aktie von Biogen Inc. beschrieben werden. Gestartet sei die Aktie im Bereich von 300,00 USD, dort sei der Wert mehrfach hin und her gependelt und habe zum vergangenen Freitagabend lediglich rund 10 Dollar oberhalb bei 310,00 USD geendet. Im April/Mai 2015 habe die Aktie ein Hoch nahe der Marke von 440,00 USD ausgebaut und sei dann auf ein Tief im Juli 2016 unterhalb von 210,00 USD gefallen. Mittelfristig gesehen seien Handlungen somit nur bedingt mit positiven Ergebnissen umsetzbar gewesen.Interessanter habe sich das charttechnische Bild auf kurzfristigeren Ebenen gezeigt. Hier hätten sich teilweise recht interessante Trends aufgebaut, welche mehrfach zu idealen Tradingszenarien geführt hätten. Für den weiteren Verlauf sollte gegebenenfalls davon ausgegangen werden, dass sich die charttechnische Seitwärtssituation vorerst nicht sonderlich ändere und sich somit auch Handlungen mit einem Investitionsgedanken gegebenenfalls weiterhin nicht anbieten würden. Es bleibe der Gedanke kurzfristiger Handlungen mit etwas defensiveren Zielen. So biete es sich eventuell an, oberhalb des Unterstützungsniveaus von rund 298,00 USD die Käuferseite zu favorisieren und als Ziel zum Beispiel die Marke von 345,00 USD anzuvisieren. Unterhalb dieses Unterstützungsniveaus von 298,00 USD seien Käufe aus charttechnischer Sicht etwas unvorteilhafter.Biogen Fundamentaldaten 2017Bei der Biogen Inc. werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2017 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 12,274 Mrd. USD erzielt und damit seinen Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren kontinuierlich weiter gesteigert. So habe der Umsatz im Jahr 2015 noch bei 10,764 Mrd. USD gelegen. Die höchsten Umsätze seien 2017 mit den Präparaten gegen Multiple Sklerose erzielt worden.Tecfidera habe einen Umsatzanteil von 4,214 Mrd. erreicht, bei Interferon habe der Umsatz bei 2,646 Mrd. USD und bei Tysabri bei 1,973 Mrd. USD gelegen. Das operative Ergebnis habe bei 5,344 Mrd. USD gelegen und der Jahresüberschuss sei mit 2,539 Mrd. USD testiert worden. Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich der Jahresüberschuss verschlechtert. 2016 seien noch 3,703 Mrd. USD und 2015 3,547 Mrd. USD erzielt worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 11,92 USD auf vollverwässerter Basis gelegen. Eine Dividende zahle Biogen nicht.Der Konzern habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,574 Mrd. USD ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 12,598 Mrd. USD, das gezeichnete Kapital bei 100.000 USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 11,055 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe bei 23,653 Mrd. USD gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 7.300 Mitarbeiter beschäftigt.