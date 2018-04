Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

226,30 Euro +2,25% (26.04.2018, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 274,78 +1,98% (26.04.2018, 17:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



(26.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Terence Flynn von Goldman Sachs:Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) aus.Die Analysten von Goldman Sachs sind der Auffassung, dass es länger als bislang angenommen dauern werde, bis Biogen Inc. die Möglichkeiten die sich durch die Pipeline und die Bilanz ergeben würden ausschöpfen könne.Im Aktienkurs sei aber der Wert von aducanumab oder die Phase 2 Neuro-Pipeline nur unzureichend enthalten. Der Quartalsbericht sei zwar nur gemischt ausgefallen. Die Stabilität des MS-Basisgeschäfts sorge aber für Ermutigung.Analyst Terence Flynn kürzt das Kursziel für die Biogen-Aktie von 396,00 auf 388,00 USD und streicht den Titel aus der Liste der "Conviction Buys", bleibt aber insgesamt positiv gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:227,86 Euro +3,51% (26.04.2018, 16:46)