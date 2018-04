Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(06.04.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Meacham von Barclays:Geoffrey Meacham, Aktienanalyst von Barclays, empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse nur noch eine Gleichgewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Im Rahmen einer Studie zur US-Biotechbranche überarbeiten die Analysten von Barclays ihre Bewertungsmodelle.Analyst Geoffrey Meacham sieht bei Biogen Inc. zunächst nur eine begrenzte Anzahl von Katalysatoren. Erst Anfang 2020 dürfte es bedeutende Alzheimer-Daten geben. Hinsichtlich der Erfolgsaussichten von aducanumab herrsche aber weiterhin Zuversicht.Die Aktienanalysten von Barclays stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "equal weight" zurück und reduzieren das Kursziel von 395,00 auf 295,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:213,51 Euro -2,22% (06.04.2018, 13:58)