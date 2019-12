Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Der bevorstehende Kongress zu Alzheimer-Erkrankungen könnte für den Aktienkurs von Biogen Inc. negative Folgen haben, so die Einschätzung der Analysten von Robert W. Baird.Der "Hype" der Investoren um Alzheimer-Erkrankungen könnte angesichts der Entscheidung von Biogen auf Basis der vollständigen Studiendaten eine Zulassung zu beantragen in breiterer Kritik münden. Sorgen wegen der Markteinführung von risdiplam in 2020 und der Auswirkungen auf Spinraza sowie die Tecfidera-Patentstreitigkeiten könnten den Druck auf den Aktienkurs verstärken, urteilt Analyst Brian Skorney.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "underperform" zurück, halten aber am Kursziel von 250,00 USD fest.