Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

276,05 Euro -1,67% (21.12.2017, 16:21)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 326,54 -2,08% (21.12.2017, 16:25)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(21.12.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Umer Raffat von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse äußert Umer Raffat, Aktienanalyst von Evercore ISI, im Hinblick auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Umstand, dass BAN-2401 nicht die Erfolgskriterien erfüllt habe, sollte nach Ansicht der Analysten von Evercore ISI den Aktienkurs von Biogen Inc. nicht beeinflussen.Analyst Umer Raffat weist in diesem Zusammenhang auf die sehr große Wichtigkeit hin zu verstehen, dass die Studienreihe noch nicht zu Ende sei.Man könne hier von keiner traditionellen 12-Monats-Analyse sprechen, sondern lediglich von einem Bayesian-Test. Alles was gelernt werden könne sei, dass das Wirksamkeitsdelta geringer als 38% sei.Börsenplätze Biogen-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Biogen-Aktie:274,22 Euro -2,12% (21.12.2017, 15:52)