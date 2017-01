ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young



Mitarbeiter:

6.000





(30.01.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Joshua Schimmer von Piper Jaffray:Joshua Schimmer, Aktienanalyst von Piper Jaffray, rät Investoren laut einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Nach Vorlage der Quartalszahlen bezeichnen die Analysten von Piper Jaffray die Aktien von Biogen Inc. weiterhin als Top Pick unter den Large Caps im Biotechsektor.Spinraza wird nach Ansicht von Analyst Joshua Schimmer eine weitaus größere Geschäftsmöglichkeit als dies der Markt im Durchschnitt annehme. Zudem biete aducanumab bei der Alzheimer-Behandlung Potenzial.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein, kürzen aber ds Kursziel von 335,00 auf 331,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:260,00 Euro -0,31% (30.01.2017, 15:19)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:262,23 Euro +0,83% (30.01.2017, 15:23)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 278,85 +0,23% (30.01.2017, 15:40)