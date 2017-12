Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

273,58 Euro +0,75% (22.12.2017, 14:59)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 325,00 +0,77% (22.12.2017, 15:23, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(22.12.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Michael Yee von Jefferies & Co:Aktienanalyst Michael Yee vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Das Nichterreichen der Erfolgskriterien bei BAN2401 hat nach Ansicht der Analysten von Jefferies & Co im Hinblick auf die Phase III-Studie mit aducanumab gemischte Implikationen.Die BAN2401-Nachricht sei zwar eine marginale Enttäuschung, doch die Erwartungshaltung sei auch nicht sehr hoch gewesen.Manche Investoren könnten den Fehlschlag auf den anderen Biogen-Kandidaten aducanumab projizieren. Analyst Michael Yee bleibt dagegen positiv gestimmt und schätzt die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 65%. Entsprechendes Datenmaterial werde aber nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2019 vorliegen.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:273,90 Euro +0,07% (22.12.2017, 14:55)