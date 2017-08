ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young



Mitarbeiter:

6.000







(16.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Terence Flynn von Goldman Sachs:Der Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs spricht laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) eine klare Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Goldman Sachs verweisen auf die Vielfalt an Möglichkeiten für Aducanumab, das führende Pipeline-Mittel von Biogen Inc. in der Alzheimer-Therapie.Phase 3-Daten im vierten Quartal 2019/ersten Quartal 2020 könnten darauf hindeuten, dass es sich um den ersten Wirkstoff handele, der den Krankheitsverlauf abändern könne. Analyst Terence Flynn schätzt den potenziellen Spitzenumsatz auf 12 Mrd. USD.Die Bedenken des Marktes im Hinblick auf Konkurrenzdruck im MS-Spektrum seien übertrieben. Biogen könnte angesichts seiner bilanziellen Kraft in stärkerem Umfang Aktienrückkäufe durchführen.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "Buy" auf "Conviction Buy" hoch und bestätigt das Kursziel von 338,00 USD.XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:252,25 Euro +2,58% (16.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:252,03 Euro +2,77% (16.08.2017, 17:30)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 295,45 +2,62% (16.08.2017, 17:57)