Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



(22.12.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Marai von Instinet:Der Aktienanalyst Christopher Marai vom Investmenthaus Instinet empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin zu kaufen.Die Instinet-Analysten hegen die Erwartung, dass 2018 zu einem bedeutenden Jahr für Biogen Inc. werde.Am Markt setze sich zunehmend die Ansicht durch, dass Spiraza das Rückgrat in der SMA-Therapie darstellen werde. Die jüngsten Daten würden zudem eine Verringerung des Risikos bei aducanumab signalisieren. Die Erfolgschancen beziffert Analyst Christopher Marai nun auf 70%.Ein Erfolg bei der Phase III-Studie mit aducanumab dürfte schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Ergebnissen eingepreist werden. Außerdem übersehe der Markt das signifikante Potenzial der Pipeline.Börsenplätze Biogen-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Biogen-Aktie:270,99 Euro -0,73% (22.12.2017, 17:21)