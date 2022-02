Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (07.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) weiterhin mit dem Rating "speculative buy" ein.Bei Biofrontera habe sich im zweiten Halbjahr 2021 ein großer struktureller Wandel vollzogen. Und zwar sei die für das US-Geschäft verantwortliche Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., an die Nasdaq gebracht worden, gleichzeitig hätten die Kapitalmaßnahmen im Vorfeld und im Nachgang des IPO dazu geführt, dass der Anteil der Biofrontera AG an der US-Gesellschaft auf nur noch rund 47 Prozent gesunken sei.Diese werde daher künftig nicht mehr konsolidiert werden, womit ihre Erlöse nicht mehr in die GuV der Biofrontera AG einfließen würden. Trotzdem werde jene auf Basis eines abgeschlossenen Lizenzvertrags weiter stark an der Entwicklung in den USA partizipieren. Die Vereinbarung sehe im Gegenzug für die Lieferung von Ameluz einen Umsatzanteil von zunächst 50 Prozent vor, der ab Erlösen von 30 Mio. US-Dollar auf 40 Prozent und ab 50 Mio. US-Dollar dann auf 30 Prozent absinke. Im Gegenzug habe sich Biofrontera im Rahmen des Abkommens für ein festes F&E-Programm verpflichtet, mit dem die Marktposition in den USA weiter ausgebaut werden solle.Steffen werte die Maßnahmen als positiv für die AG. Diese erhalte künftig einen substanziellen Teil der US-Erlöse und sei gleichzeitig von der Kostenentwicklung bei Biofrontera Inc. unabhängig. Zugleich habe die US-Gesellschaft einen starken Anreiz, den Umsatz deutlich auszuweiten - und mit dem eigenen Kapitalmarktzugang auch eine gute Basis, um die hierfür erforderliche weitere Intensivierung der Vermarktungsaktivitäten zu bewältigen.Aufgrund der damit verbundenen Risiken bei zugleich hohem Kurspotenzial lautet unser Urteil für die Biofrontera-Aktie weiterhin "speculative buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. Das Kursziel werde von 4,60 Euro auf 4,15 Euro gesenkt. (Analyse vom 07.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link