Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,42 EUR +0,74% (20.11.2018, 09:28)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (20.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Das dritte Quartal von Biofrontera sei sehr dynamisch verlaufen, der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 140 Prozent auf 5,6 Mio. Euro gesteigert werden können. Der US-Markt sei einmal mehr mit einem Zuwachs um 287 Prozent auf 3,8 Mio. Euro der wichtigste Treiber gewesen. Das Management habe daraufhin bereits im Oktober die Erlösprognose für das Gesamtjahr von 16 bis 20 Mio. Euro auf 19 bis 22 Mio. Euro angehoben. Aus Sicht des Analysten spreche viel dafür, dass sich diese hohe Dynamik im nächsten Jahr fortsetze, zumal mit den etablierten Vertriebsstrukturen die Marktdurchdringung in den USA weiter zunehmen sollte. Das Potenzial sei noch immens, da der Großteil der Patienten, die an aktinischer Keratose erkrankt seien, weiterhin mit suboptimalen Therapien behandelt werde. Das resultiere aus den in der Vergangenheit gültigen Abrechnungsmodalitäten, die inzwischen aber zugunsten von Ameluz geändert worden seien.Auch in Europa sehe der Analyst Biofrontera weiter auf Wachstumskurs, da die Zulassungserweiterungen um die Behandlung des Basalzellkarzinoms (aus 2017) und um die Tageslichttherapie von aktinischen Keratosen (aus 2018) die Verdrängung suboptimaler Alternativen - insbesondere topische Cremes für aktinische Keratosen - beschleunigen dürften. Nachdem die Ergebnisprognose für dieses Jahr, die einen Verlust von -15 bis -16 Mio. Euro vorsehe, trotz der höheren Erlöserwartung wegen hoher Rechtsberatungskosten unverändert gelassen worden sei, rechne er für 2019 mit einem deutlich rückläufigen Defizit. In der Folgeperiode könnte dann der Break-even gelingen. Aus dem Bewertungsmodell resultiere ein unverändertes Kursziel von 7,20 Euro.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Biofrontera-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 20.11.2018)Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,47 EUR -0,55% (20.11.2018, 09:34)