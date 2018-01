Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

6,25 EUR +3,14% (29.01.2018, 16:34)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (29.01.2018/ac/a/nw)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) hat am 11.01.2018 bekannt gegeben, dass in einem öffentlichen Angebot in den USA American Depositary Shares (ADS) der Gesellschaft angeboten werden sollen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ferner wurde mitgeteilt, dass im Zuge dessen bis zu 6 Millionen neue Aktien aus dem am 24.05.2017 von der Hauptversammlung beschlossenen genehmigten Kapital zum Erwerb angeboten werden würden. Auf die weiteren Einzelheiten der Bekanntmachung vom 11.01.2018 wird Bezug genommen.Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht vorbehaltlich der Spitze, für die es ausgeschlossen wurde, im Verhältnis 13 : 2 gem. § 186 Absatz 5 AktG über die Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf, gewährt.Neue Aktien sollen als Grundlage der Schaffung der in den USA anzubietenden ADS dienen. Jeweils ein ADS verbrieft zwei Stammaktien der Gesellschaft. Dabei wird eine maximale Anzahl ADS, die den bis zu 6.000.000 Neuen Aktien entspricht, in den USA Anlegern während der Bezugsfrist unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Neuen Aktien zum Erwerb angeboten. Der Bezugspreis wird auf der Grundlage der in diesem Verfahren erfolgten Interessenbekundungen von Investoren (Bookbuilding-Verfahren) unter Berücksichtigung der Marktbedingungen festgelegt. Der Bezugspreis wird spätestens am 9. Februar 2018 festgelegt und veröffentlicht.Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:6,22 EUR +6,32% (29.01.2018, 16:18)